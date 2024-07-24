Но нет худа без добра: 26 млрд. рублей удалось вернуть в отечественный бюджет.

Общенациональный российский лидер Владимир Путин в ходе личной встречи с руководителем Счётной палаты Борисом Ковальчуком обсудил состояние дел в ведомстве и государстве и указал, что за 12 месяцев работы правительственной структуры обнаружено различных финансовых нарушений на астрономическую сумму в 2 трлн. рублей – в большинстве своём упущения касались учёта.

Просмотрев документы финансовых отчётностей, где указаны цифры в те самые 2 трлн. рублей, Путин обозначил, что львиная часть «неправильных записей» относилась к строкам бюджетного учета. Ковальчук согласился с этим и поделился мнением, что в скором времени улучшение контроля позволит повысить точность бюджетного учета, следовательно, управлять государством будет проще.

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В итоге беседы между Владимиром Путиным и высокопоставленным функционером счётной палаты, последний заверил главу Кремля, что за прошлый год ведомство, управляемое Ковальчуком, сохранило для российского государства и сделало возврат в отечественный бюджет как минимум 26 млрд. рублей.

Именно повышением финансового контроля и возросшим бюджетированием российского МО связывают назначение на должность министра обороны Андрея Белоусова и его команды. Часть прошлого военного руководства по результату проверок отправилось в СИЗО.