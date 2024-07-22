Противоядия от российских бомб-планеров у руководства ВСУ по-прежнему нет: американские "Патриоты" не умеют сбивать такие "гостинцы", и подогнанные к передовой могут быть сами уничтожены.

Желая внушить нотки повышенного оптимизма потерявших веру в положительный исход для Украины российской СВО гражданского населения и собственно украинских военных, украинский президент Владимир Зеленский пообещал «море спокойствия» после передачи для защиты украинского неба американских комплексов зенитно-ракетного назначения. И на фоне передачи в украинскую армию немецкого «Патриота» даже такое решение ничего не смогло сделать с главной угрозой стабилизации передовых украинских позиций, когда массовое использование планирующих боеприпасов, натурально перемалывает украинскую технику и места сосредоточения личного состава, даже укрывающегося в бетонных толстостенных сооружениях. При этом, сбивать многомиллионными зенитными ракетами PAC-3 российские ФАБы-3000 у украинских ПВО не получается от слова совсем.





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Даже прямое попадание зенитного снаряда не гарантирует уничтожение фугасной бомбы-планера, имеющей толстостенный внешний корпус.





Именно так был поражен украинский пункт временной дислокации на передовой, где от взора российской воздушной разведки решил спрятаться 3-й батальон 13-й бригады украинской нацгвардии. Но умелая работа операторов разведывательных дронов ВС РФ пресекла «укрывательство» и как сообщает ТГ-канал «Изнанка», очередная 3-тонная бомба-планер и её 1200 килограмм взрывчатого вещества нашли то сооружение, где укрывалось украинское подразделение.





Украинский ПВД в Липцах до удара





Поражение состоялось в поселении Липцы харьковского региона.





Момент удара по сооружению с ВСУ





Как стало известно, российские авиационные специалисты на данный момент имеют амбициозные планы по увеличению дальнобойности ФАБ-3000, где возможно на многотонные бомбы установят ракетные ускорители или улучшат аэродинамические характеристики.