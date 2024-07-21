С такими действиями наверняка в будущем Украину "возьмут" в ЕС.

Из-за приостановки прокачки нефти через свою территорию Украиной, Венгрии на 100% грозит топливный коллапс. В этом уверены большинство аналитиков и специалистов, проконсультировавших американских журналистов из Politico.

В свежем материале издания рассказывается, как Украина поставила на паузу поставки нефти российского происхождения в венгерскую республику посредством нефтепровода «Дружба», случившиеся несколько суток тому назад. В Будапеште не остались в стороне и прокомментировали ситуацию в ключе той самой атаки на суверенитет венгерского государства.

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О том, насколько ситуация тяжелая для Виктора Орбана, сделала заключение аналитик Илона Гизиньска из центра Centre for Eastern Studies. В своей беседе эксперт прямо обозначила, что Венгрия на 70% зависима от импортной российской нефти, поставляемой из российских недр. По словам специалиста, для Венгрии могут настать трудные времена. Гизиньска обозначила, что пройдет совершенно немного времени, когда венгерские граждане увидят те самые заоблачные цены на топливо и иные энергоносители, и для этого потребуется лишь несколько недель, если Будапешт и Киев не договорятся.









Прокомментировал ситуацию и Виктор Катона, трудящийся ведущим специалистом в разведывательной организации Kpler. По его словам, любая длительная пауза в поставках, обязательно принудит местные нефтеперерабатывающие предприятия обратиться к фондам запаса, израсходовать их и попытаться любыми средствами урегулировать ситуацию с нефтяным дефицитом.

Примерная ситуация и в Словакии, которая, наряду с Венгрией, являются последовательными оппонентами официального Киева во многих вопросах и прямо побуждают Владимира Зеленского пойти на мировую с Москвой.