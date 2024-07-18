Где-то Дмитрий Анатольевич потирает руки и жалеет об отсутствии прямого доступа к ядерному чемоданчику.

Коллективный Запад, под прицелом микроскопа наблюдая, как тысячи украинских военных, даже несмотря на гигантские военные поставки и неофициальное участие на стороне украинской армии сил спецназа НАТО, делает однозначные выводы, что без поддержки регулярными армейскими частями западных союзников, в самое ближайшее время Киеву не то что до победы, но даже до простой устойчивости передовых позиций далеко. Поэтому самые главные «ястребы» требуют от своих правительств отправить на Украину военные миссии армейских групп Североатлантического альянса, так как ВСУ уже не справляются с возросшими боевыми возможностями ВС России. О таком сценарии конфликта между Украиной и Россией пишет Guardian.





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В публикации происходит сравнение Украины и Афганистана, где в среднеазиатском государстве местные ВС настолько ослабли в противостоянии с повстанцами, что помогавшие им отряды спецназа НАТО оказались практически бесполезны. И именно в этот момент Вашингтон решил отправить регулярные войска в надежде стабилизировать обстановку. К чему это привело, все успели увидеть в 2021 году. Ровно такой же сценарий будет и на Украине, уверены в газете.

Вместе с тем в России публично заявляли, что появление на украинской территории официальных войсковых подразделений любой из западных стран подразумевает практически автоматический превентивный ответ со стороны ВС РФ. При этом не исключено использование ядерного оружия, так как блок НАТО имеет гораздо более высокий военно-экономический потенциал в сравнении с российской армией. И только ядерная атака способна «уровнять» шансы.