Глаза и уши есть теперь не только у германских стен, но и у немецкого неба.

Неизвестные беспилотные аппараты продолжают кружить в местах подготовки украинских военнослужащих на полигонах, размещенных в Германии. О загадочных дронах, начавших подозрительную активность рядом с военными объектами ФРГ, решили рассказать в публикации Politico.

Так американские корреспонденты узнали, что рядом со столицей немецкого государства расположен секретный объект военного назначения, где сотни украинских мужчин получают навыки позиционных сражений и городских боёв. Длительность курса по ускоренной программе подготовки составляет шесть недель. При этом в тени развесистых крон деревьев то и дело мелькают маленькие юркие беспилотники с неизвестной принадлежностью и с неизвестными целями.

реклама

В то же самое время германские инструкторы объясняют украинским военнослужащим, что смотреть на эти дроны нужно как на «часть подготовки». Следовательно, расслабляться ни на минуту нельзя, постоянно направив свой взор на небо, как это будет в потенциальных боях на Украине.

Пугающую информацию о том, что в текущий момент времени снующие туда-сюда беспилотники будут каждодневным «ритуалом», рассказал подполковник Роланд Бескер. По мнению старшего офицера Бундесвера, как бы не хотелось военным заблокировать все координационные частоты, на которых управляются дроны, сделать это технически невозможно. А если воспользоваться опцией выбора в пользу методов радиоэлектронной борьбы, то большинство из систем связи, которые помогают проходить подготовку на полигоне, перестанут быть работоспособными. Поэтому дроны никуда не исчезнут, - резюмировали в материале Politico.