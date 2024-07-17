Взамен вооруженные силы маленькой республики планируют приобрести 40 F-35

Греческое правительство и местные вооруженные силы имеют общий план, согласно которому греческие истребители F-16 с устаревшей программно-аппаратной начинкой должны отправиться в США путем продажи. Дальше Пентагон их обновит и передаст Воздушным силам ВСУ. Такими сведениями располагают журналисты Al Jazeera, ссылаясь на собственные источники.

Согласно генеральной задумке греческого МО, после продажи американских истребителей Вашингтону, официальные Афины выкупят у Франции национальный истребитель Rafale в количестве 34 боевых единиц.

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Известно, что американский Конгресс так же одобрил покупку греческим правительством для собственных нужд ВС до 40 истребителей пятого поколения F-35.

Ранее вышла публикация в информационном агентстве Bloomberg о том, что Киев надеется получить до сентября примерно 6 американских истребителей, а до конца 2024 украинские ВВС получат ещё 20 самолётов F-16. Вместе с тем, по мнению украинского президента Владимира Зеленского, украинской армии 26 самолётов для успешных боевых действий недостаточно. ВС ВСУ хотят получить около 128 истребителей.