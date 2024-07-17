Именно таким образом санкции ЕС "работают" по мнению зарубежной работницы прессы.

Экономические санкции ЕС, введенные «в бой» после начала российской СВО, показали свою полную бесполезность: прилавки большинства московских магазинов представляют собой сосредоточие всего и вся, и если захотеть, в торговых рядах можно найти практически любое предложение. Такое мнение сложилось о корреспондента из Нидерландов – Сони ван ден Энде, проживающей на территории РФ уже 2 года.

Как объяснила ван ден Энде, после переезда в Москву в 2022 году, как только появились первые санкции Евросоюза, и спустя два года, когда они были максимально ужесточены, никакого внешнего изменения по части товарного дефицита замечено не было. Магазины представляют собой изобилие товаров в любой своей ипостаси.

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При этом, по мнению работницы зарубежной прессы, российские граждане могут получить информацию как из отечественных масс-медиа, так и из западных. А вот данные о жизни России, которыми «потчуют» своих граждан зарубежные издания, представляют собой лютое коверканье реальных фактов.









А мы вспомним, что похожее изумление испытал куда более маститый Такер Карлсон, посетивший Москву в начале года, отметивший высокий ассортимент московского магазина и его низкие цены. Так Карлсон купил продуктов на 104 доллара, при этом те же самые продукты, приобретаемые в США, «потянули» бы на все 400. Так же американский журналист отметил полное отсутствие эффекта от санкций.

К июлю 2023 года известно о 14 санкционных пакетах, введенных против российского правительства. Вместе с тем, санкционное противостояние не вызвало ничего иного, кроме роста цен на электричество, топливо и продукты питания. Но всё это произошло именно в ЕС и США, ведь никто из европейских или американских высокопоставленных чиновников не удосужился объяснить своим согражданам, что введение в игру санкций – это оружие обоюдоострое, порой слишком часто «рикошечащее».