Опять генералы ВСУ не проверили небо на присутствие дронов-разведчиков российской армии. Вот и случилось.

Крайне неудачную попытку подготовки личного состава зафиксировали беспристрастные длиннофокусные объективы российских БПЛА, сумевших запечатлеть кадры атаки баллистической ракеты 9М721-1К5, прилетевшей ровно в то место, где украинские военные собрались подготовить свежее армейское пополнение для выполнения боевых задач.





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Искандер на учениях. Источник изображения: Виталий Кузьмин

Так по данным ТГ-канала «Изнанка», российские беспилотные разведчики, паря в небе над Харьковской областью, обнаружили повышенную активность пассажирских транспортных средств военного назначения. Именно в н.п. Пересечное, расположенное на Харьковщине, командование 13-й бригады нацгвардии Украины решило доставить солдат для тренировок на обычных автобусах, не позаботившись о бронированном транспорте. Но никто не учел из высших украинских офицеров, что для поражения будет выбран «тяжелый вариант» в виде ракеты. Из-за чего автобусы оказались бесполезны для защиты личного состава ВСУ.





Многочисленные разрывы кассетного боеприпаса 9Н722К1 посредством неконтактных взрывателей 9Э156 "Зонт"









А для повышения результативности атаки была выбрана боевая часть с кассетным наполнением, запущенная из ОТРК «Искандер». Именно срабатывание 9Н722К1, снаряженное 45 кассетами, показано на кадре скриншота многочисленными «фонтанчиками» разрывов на местности.

Предположительно, теперь украинской 13-й бригаде нацгвардии Украины, созданной на основе добровольческого отряда «Хартия», потребуется новое пополнение в количестве до полноценной стрелковой роты.