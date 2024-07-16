Умелые тактические действия генерал-майора Попова способствовали тому, что ВСУ в неудачных попытках на запорожском направлении практически растеряли свой наступательный потенциал, а главком Залужный был уволен из армии.

Российский генерал и бывший руководитель одной из самых боеспособных отечественных подразделений – 58-й армии, Иван Попов, вместо СИЗО, отправился под домашний арест. Суд смягчил меру заключения для известного военачальника.

О том, что высшему офицеру непозволительно находится в следственном изоляторе, настаивала сторона обвинения. Рассмотрев судебное ходатайство, 235-й гарнизонный орган правосудия согласился с требуемым, отправив генерал-майора до 11 октября в квартиру под домашний арест.

реклама

Как пишет ТАСС, судебное заседание было закрытым.

Известно, что героя, остановившего в 2023 году украинский контрнаступ при активном использовании ВСУ немецких танков Leopard и американских БМП Bradley, обвиняют в служебном подлоге и особо крупном мошенничестве. По мнению же самого бывшего военного, он невиновен.

Сама суть обвинения заключается в том, что из металлопроката исчезло не менее 1700 тонн материалов, имеющих первостепенное значение в качестве защитных сооружений. Оборонительная конструкция должна была быть возведена в 2023 году в запорожском регионе.

А мы тем временем вспомним, что текущая ситуация на передовой напрямую обязана своей удачной конфигурацией действиям Попова. Ведь после успешных контрнаступательных действий в Херсонской области и на Харьковщине осенью 2022 года, Владимир Зеленский мог пойти на мирный договор с Россией, но так называемое головокружение от успехов затмило разум украинского общенационального лидера, решившего, что, проведя, при помощи масштабных западных поставок вооружений и техники наступление, можно оттеснить ВС РФ к административной границе Крыма. После же чего выдвинуть ультиматум Москве. Но вместо этого мощнейший ударный кулак ВСУ был потерян в бессмысленных атаках на заминированные поля и защитные инженерные сооружения россиян, а большая часть из западных поставок была сожжена российскими солдатами в степях Запорожья. И именно этими бойцами командовал Попов. Ну а дальше, потеряв самые лучшие ударные части, Украина села в безнадёжную оборону, день за днём теряя по кусочкам части своих территорий. И это продолжается до сих пор.