Орудие, "опередившее свое время", должно быть готово к концу текущего десятилетия. гиперзвуковое орудие

В США не оставляют попыток придумать вооружение, способное «дешево и сердито» бороться на равных с настырными воздушными целями типа высокоскоростных ракет. Ведь для перехвата быстрых целей одних лишь противоракет дорогостоящего ЗРК Patriot даже для такой богатой армии, как американская, может не хватить. И дело не только в экономике.

Так военные инженеры, связанные с перспективными разработками передового вооружения, работают над так называемым проектом мультидоменного орудия MDAC, умеющего поражать воздушные объекты. «Оружие будущего» должно стать реальным настоящим ближе к 2030 году.

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Источник изображения ТГ-канал "Военный осведомитель"





Как заявлено в публикации ТГ-канала «Военный осведомитель», эксклюзивной особенностью МДАК будет применение гиперзвуковых боеприпасов HVP. Что интересно, эти снаряды были основной для отмененного проекта рельсотрона, действующего на электромагнитных принципах. Снаряды, многократно превышающие скорость звука, должны были буквально «потрошить» крылатые ракеты и внеземные скоростные цели.

В качестве базы будут использоваться уже существующие колёсные аналоги 155-мм калибра. Выбор в пользу такого решения позволит системе в лучшую сторону отличаться от «классических» систем ПВО, с их дороговизной и порой излишней «стационарностью».









Так как будущая разработка – проект относительно закрытый, достоверно известно, что первые работающие прототипы должны перейти в статус работающих моделей в 2028 году, когда они отправятся на тестовые стрельбы.

При этом в качестве обязательных требований выдвигается высокоавтоматизированная функциональность с возможностью вести интенсивную стрельбу посредством управления из укрытия.