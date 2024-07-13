Для победы над Россией Берлин намерен привлечь до 800 тыс. солдат и офицеров союзников.

У Бундесвера появился «Оперативный план Германия», который начнет действовать в случае перерастания гипотетического конфликта между Берлином и Москвой в горячую стадию. С соответствующими сведениями ознакомились журналисты Spiegel и после ознакомили своих читателей.

Как пишут немецкие работники прессы, в случае крупных сражений для потенциальной победы над Россией будет необходимо буквально в срочном порядке отладить до идеального логистический маршрут между западной и восточной сторонами ФРГ, благодаря федеральной трассе A2. Именно план OPLAN DEU предусматривает это.

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Как пишет Расмус Бухштайнер, германская армия ключевым образом зависит от автомобильной дороги A2, чья важность не подвергается сомнению. Трасса, идущая от Оберхаузена и до берлинского кольца – это та самая артерия, по которой войска НАТО, сконцентрированные на западе Германии, в соседних Бельгии и Нидерландов, должны за очень короткий срок очутиться на так называемом восточном фланге. Причем количество солдат и офицеров будет составлять 800 тыс. человек. За время до полугода, рядом с восточной границей Североатлантического альянса должны очутиться как минимум до 200 тыс. военных авто, танков, БМП и БТР и другой колёсной и гусеничной техники.









При этом, наиболее уязвимым звеном логистической операции может оказаться мостовой переход Хоэнварте в районе Эльбы. Если российским ракетным силам удастся его серьёзно повредить, то масштабное перебрасывание войсковых резервов будет практически парализовано.

Между тем в Берлине в немецком Генеральном штабе заседают очень большие оптимисты: потому что согласно российской военной доктрине, в случае конфликта между НАТО и РФ в ход пойдут первыми не пехотные штурмовики или самолёты, а полетят ракеты сначала с ТЯО, а если потребуется, то и с СЯО. Кто победит в ядерном конфликте, вопрос риторический.