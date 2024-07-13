Проблемы от обучения летчиков, до размещения и защиты самолетов на территории Украины

Как минимум три страны обещали официальному Киеву передать свои «слегка устаревшие» боевые истребители линейки F-16 ещё в прошлом году. Но неизменно возникали какие-то новые трудности, мешавшие в постоянном режиме сделать это своевременно. В новой публикации от Bloomberg названы три таких причины, в очередной раз объясняющие, почему передача Воздушным силам ВСУ в общем-то неплохих боевых самолётов в очередной и неизвестно какой раз откладывается.

Как пишут американские журналисты, самой главной причиной, почему условные «Шестнадцатые» находятся не в зоне боевых действий под условными Волчанском или Покровском – это так называемый языковый барьер. Украинские подопечные зарубежных инструкторов с трудом находят общий язык, когда дело касается сложного в освоении аппарата.

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Вторая причина – взлётно-посадочные полосы и их недостаточное количество для эксплуатации американских истребителей. Кроме того, уже существующие асфальтовые покрытия воздушных гаваней находятся под плотной опекой российских разведывательных дронов, что подразумевает, что при первом появлении даже в защищенных ангарах иностранных самолётов, их сразу уничтожат отечественные баллистические «Искандеры» или гиперзвуковые «Кинжалы».

И наконец третья причина – отсутствие должного количества ПВО. Ведь мало взлететь, надо ещё суметь вернуться на свой аэродром. Поэтому совершенно нетрудно предположить, как С-400 будет буквально охотиться за F-16.

Так же в новостной заметке указывается, что партнеры Киева обещали последнему, что эскадрилья американских самолётов будет на Украине больше года тому назад. И это число, под которым подразумевается количество боевых машин от 15 до 24, совсем не соответствует ожиданиям Владимира Зеленского, когда на минувшем саммите НАТО в Вашингтоне Зеленский в требовательной манере попросил у Запада 128 «Шестнадцатых».









И не стоит сбрасывать со счетов то, что с момента необходимости F-16 во время прошлогоднего украинского контрнаступления, реалии на поле боя сильно изменились: на полях сражений доминируют дешевые ударные дроны, а небо надёжно укрыто усиленной группировкой российских зенитных систем. Спрашивается, какую пользу в такой ситуации могут принести F-16, которых по последним сведениям Украине передадут 26 единиц: 6 экземпляров появятся на Украине до конца этого лета, остальные 20 – ближе к концу года?