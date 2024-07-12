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Madarator
NYT: Украина не сможет пойти в контрнаступление или отвоевать значительные территории в этом году
Но по данным российской разведки продолжает сосредотачивать на запорожском направлении внушительные армейские резервы.

   Желая внушить в головы своих западных союзников мысль о том, что Украина не находится на краю пропасти, а её вооруженные силы обладают серьёзным наступательным потенциалом, украинский Генштаб пытается разработать план потенциального наступления на осенний период 2024 года. При этом преследуется цель и выторговать себе сильные переговорные позиции в канун гипотетических мирных переговоров во время президентской компании США в грядущем ноябре.

   Но возможность украинской армии контратаковать или отвоевать существенные по размерам территории в этом году подвергаются справедливой критике со стороны западных партнеров Киева, о чем рассказывает свежая публикация The New York Times.

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   Помимо соответствующим образом подготовленной штурмовой пехоты, Украине не достаёт столь необходимого списка вооружений и техники, а доставка уже обещанного ассортимента военной продукции не может продолжаться лишь «один день», а затянуться может даже на месяцы.



   При этом высокопоставленный функционер НАТО считает, что для Украины не всё потеряно, и в следующем году украинская армия сможет «показать» на что ещё способна. До 2025 года ВСУ придется «постоять в стороне», уверен неназванный источник из среды сотрудников Североатлантического альянса.

   Столь же оптимистичны и и чиновники с аналитиками США, называющих текущие пакеты американской помощи «спасительной соломкой», позволившей выстоять украинским позициям этим летом против накатов и штурмов ВС РФ.

   Вместе с тем из школьных учебников мы знаем, что современные конфликты невозможны в принципе без превосходства в мобильных средствах передвижения и наличии должного количества бронетехники, в особенности если дело касается успешных наступательных операций. А официальных сообщений, что ВСУ получили крупную партию тех же БМП Bradley или других современных западных танков, не поступало. Одними лишь ЗРК Patriot и NASAMS-2 вперед не продвинешься, как и десятью F-16.

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NYT: Украина не сможет пойти в контрнаступление или отвоевать значительные территории в этом году
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