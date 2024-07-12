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Madarator
The Economist: Европа готова развязать торговый конфликт с Китаем
Европейские бюрократы неприятно удивлены желаниям простых европейцев, выбирающих в массе своей именно китайские электрокары.

   Евросоюз готовит свои чиновников к торговому противостоянию с Китаем. Именно такой сценарий европейские бюрократы выбрали после того, как появились пошлины на электромобили. Соответствующей информацией располагает редакционный совет еженедельника The Economist.

   Согласно свежей публикации отраслевого издания, в качестве карательной меры экономического воздействия будет выбрана опция ограничения международных госзакупок. Примером чему может послужить блокировка для китайских фирм опции участия в столь желанном для любого коммерческого предприятия государственном тендере.

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   Не менее неприятные известия китайские автопроизводители машин на электротяге получили от официального Брюсселя ранее, когда Еврокомиссия утвердила зарубежные пошлины на китайские электрокары до 37,6%.



   Но авторы новости всё-таки продолжают надеяться на исход более оптимистичный: приходят отрывистые новости, что начались закрытые консультации ЕК с китайскими высокопоставленными чиновниками. Причем такие переговоры получили за последние месяцы существенную динамику, давая лишний повод считать, что ЕС и КНР по итогу всё-таки смогут найти гораздо больше точек соприкосновения для снятия обоюдных контрпродуктивных мер воздействия.

   Тем временем свернуть с дорожки «антикитайского блока» членов НАТО попросил руководитель МИД Венгрии Петер Сийярто. Последний посчитал, что Североатлантический альянс не должен ориентироваться в своей внешней политике на противостояние с определенными государствами.

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