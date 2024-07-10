Число таких ракет уже этой осенью пересечет производственную черту в полтысячи изготовленных экземпляров.

Российский оборонно-промышленный комплекс вышел на новые производственные режимы по части производства малозаметных стратегических ракет Х-101, которыми были поражены цеха военного предприятия Артем в Киеве. Так согласно свежей публикации Financial Times, российская оборонка практически в восемь раз нарастила производство «Сто первых», до уровня производимых прямо сейчас 420 боевых единиц. До начала своей спецоперации на Украине, военные промышленники РФ производили таких ракет 56 экземпляров.

Как пишут иностранные журналисты, Х-101 наряду с «Искандером», «Калибром» и «Кинжалом», одна из самых современных крылатых ракет российской армии. При этом, хотя ракета и отечественная, часть её комплектующих напрямую производится на западных предприятиях, чьи правительства являются ближайшими союзниками Киева. При этом важнейшие запчасти российской ракеты на Западе считаются гражданскими.

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А раз детали гражданского назначения, то и покупка их для российских лиц не представляет собой ничего сверхестественного: большинство из таких модулей приобретается на открытых торгах и затем беспрепятственно ввозятся в КНР. Очень часто такие электронные блоки изготавливают Малайзия, сам Китай, Филиппины, Таиланд и Тайвань.

При этом становится действительно сложно выпустить ограничительные положения, запрещающие западным фирмам продолжать продажи с виду обычных электронных схем в азиатские государства, ведь прямой умысел по посреднической продаже их официальной Москве почти невозможно доказать.