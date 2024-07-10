Новый министр не лучше старого, и уж наверняка не знает, что такое ядерная эскалация.

В Великобритании к власти пришло новое правительство под руководством нового премьера Кира Стармера. Но кардинальная смена властей не принесет резкой смены вешней политики по отношению к России. Более того, Стармер заверил, что его лейбористское правительство целиком и полностью поддерживает решение ушедшего правительства Риши Сунака об ударах британским оружием по исконным российским землям. Как объяснил новый премьер, новые поставки явно соответствуют «международному гуманитарному праву» и целям обороны украинского государства. Соответствующая публикация вышла за авторством журналистов The Financial Times.

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Вместе с тем нетрудно заметить, что у российских властей должен быть механизм опосредствованного ответа на недружелюбные действия британской стороны, тем более болевые точки у британской короны всегда найдутся, в особенности в текущей экономической обстановке островного государства, когда внутренние проблемы Великобританию куда больше волнуют, чем текущие нужды украинских военных.