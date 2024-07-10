Падение Константиновки предопределит и падение украинского гарнизона города-крепости Угледара.

Квадрат ключевой автомобильной дороги украинской армии, расположенный в н.п. Константиновка в ДНР, получил свежий статус «огневого коридора». Речь идёт об огневом контроле передовых подразделений ВС РФ, получивших возможность обстреливать колонны ВСУ, направляемые для усиления или обеспечения военных нужд украинских гарнизонов в ряде крупных опорных пунктов ВСУ на донецком направлении. О новых вызовах для украинского Генштаба рассказал ТАСС, имеющий источники в кругу донецких силовиков.

Как пишет отечественное издание, до дороги Мирноград — Константиновка осталось пройти около 4-5 километров. Именно этот транспортный маршрут является ключевым для украинского Генштаба.

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Как объяснил официальный представитель ДНР Игорь Кимаковский, данное логистическое направление соединяет Угледар и Константиновку, и в случае фактического перерезания снабжение ряда украинских гарнизонов будет до крайности затруднено, как и дальнейшие перспективы удерживания ряда архиважных населённых пунктов украинскими гарнизонами.

После установления физического контроля над дорогой освобождение прилежащих районов пойдет быстрей, уверен советник главы ДНР.

И как только расположенная рядом Константиновка падёт, российская армия много ближе подойдет к архикрепкому гарнизону ВСУ, окопавшемуся в Угледаре. После чего начнется стадия осады. А что бывает с силами ВСУ, когда линии снабжения до крайности истощены, показали зимние события в Артёмовске (Бахмуте) и Авдеевке.

Не менее сложна ситуация для украинских сил в Нью-Йорке (Новгородском), где ряд украинских источников указывает, что бои развернулись уже за самый центр посёлка.