Не сильно помогут и американские F-16, которых Украине по свежему мнению Зеленского, надо минимум 128 единиц.

Противоядия против российских бомб-планеров у ВСУ по-прежнему нет и очень близкое размещение города-миллионника Харьков с его многочисленными стратегическими объектами украинской армии от российской границы, делают последние слишком уязвимыми перед разрушительной мощью планирующих авиационных боеприпасов российской авиации. Именно такую точку зрения транслирует своим читателям чешская пресса в лице издания Seznam zprávy. По мнению журналистов газеты, массовое применение ВКС РФ планирующих авиабомб максимально приблизило день падения Авдеевки в минувшем феврале.

А начало июля показало, что бомбы-планеры «не забыты» российским командованием и продолжают снижать боевой потенциал ВСУ. Но теперь это касается Харькова.

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Источник изображения: Известия





При этом, как рассказали в материале чешские корреспонденты, отечественным бомбардировщикам даже не надо пересекать линию воздушной государственной границы. Бомбометания российских планирующих бомб производятся с территории Белгородской области, что очень не нравится армейскому украинскому руководству, не способному найти против таких действий актуальное решение.

При этом авиационные специалисты, давшие свой экспертный анализ, на 100% уверены, что американские F-16 никак не изменят ситуацию для Воздушных сил ВСУ. Потому что российское командование, в отличие от украинского, обладает пластичностью и приспосабливается к новым реалиям. Не стоит забывать, что у России так же есть ПВО, значительно ограничивающее потенциальные эффективные действия ВВС Украины.

А мы вспомним, что на исходе июня бомбы-планеры ВКС РФ были запущены по командному пункту в Харькове во время совещания генералов, а в начале июля удар был нанесен по промышленным объектам, где производились ударные дроны и ремонтировали поврежденную военную технику.