Тут "палка обоюдная": одновременно Москва так может "добиться" и отмены ударов ВС России по западным военным базам вблизи Украины.

Владимир Зеленский хочет получить разрешение на удары американским вооружением вглубь территории России. Эта просьба украинского общенационального лидера прозвучала во время саммита стран-участников НАТО в Вашингтоне. Соответствующая публикация о желаниях украинского высшего политического руководства вышла в американской Politico, чьи журналисты ссылаются на руководителя офиса Владимира Зеленского – Андрея Ермака.

Как написано в свежем материале газеты, официальные представители Киева очень хотят, чтобы чиновничий аппарат вашингтонской администрации дал разрешение украинской армии атаковать тактическими ракетными комплексами производства США российские земли. Примерно такие слова сказал Ермак в беседе с иностранным корреспондентом.

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Как объяснил руководитель офиса украинского президента, Украина и так наносит удары по российскому Крыму, но желает атаковать и другие регионы России. Но для этого требуется разрешение США.

Но это не единственная просьба от украинских управленцев. Так же представители Украины хотят получить «на руки» точный список оружия, который получит украинская армия. В списке так же должны быть указаны сроки передачи обещанных вооружений. Ведь Ермаку не нравится, что всё то, что утвердил американский парламент минувшей весной, до сих пор ещё не передано Киеву.

А мы вспомним, что ровно месяц назад Джо Байден ещё раз объяснил Владимиру Зеленскому, что баллистическими боеприпасами из линейки ATACMS бить по территории России нельзя.

Вместе с тем в США наверняка просчитывают риски от потенциальной выдачи такого разрешения и поэтому, в отличие от Киева, стараются думать о последствиях.