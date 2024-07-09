Намек видимо оказался столь содержателен, что конфисковывать российские активы теперь хотят не только лишь все.

Если G7 заберет российские зарубежные активы, то Саудовская Аравия с высокой вероятностью избавится от части европейских долговых обязательств. Соответствующими данными располагают журналисты Bloomberg, имеющие анонимную беседу с осведомленными чиновниками.

ИА сделало акцент на том, что саудовский Минфин категорически не согласен, что Украина должна получать поддержку за счет российских активов. При этом «несогласие» выражается в виде скрытого намека, представляющего собой ту самую завуалированную угрозу. Именно общение с чиновниками СА привело страны-члены G7 к единому мнению, что зарубежные финансы Банка РФ изымать крайне нежелательно. Единственное, на что договорились ЕС и США, это использовать доход с прибылей, а не сами активы.

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Вместе с тем в американском информационном агентстве считают, что евро и облигации Франции, находящиеся в распоряжении саудовского Минфина, не такие уж большие. Но евробюрократам всё равно боязно. Потому что потенциальный пример Саудовской Аравии может вдохновить другие страны на продажу европейских облигаций.

Ровно месяц назад руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уведомила, что ЕС выделит Киеву 1,5 млрд. евро с доходов от российских активов. Из этой суммы 90% будет потрачено на вооружение для Украины.

Вместе с тем члены-участники G7 рассказали, что активы РФ за рубежом будут заморожены ровно до того момента, пока Москва не перечислит Киеву 486 млрд. долларов и не завершит конфликт. При этом Киев получит кредит на 50 млрд. от ЕС, погашаемый в будущем за счёт доходов от российских активов.