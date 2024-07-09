Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Bloomberg: Саудовская Аравия пригрозила G7 ответить на конфискацию активов РФ "асимметрично"
Намек видимо оказался столь содержателен, что конфисковывать российские активы теперь хотят не только лишь все.

   Если G7 заберет российские зарубежные активы, то Саудовская Аравия с высокой вероятностью избавится от части европейских долговых обязательств. Соответствующими данными располагают журналисты Bloomberg, имеющие анонимную беседу с осведомленными чиновниками.

   ИА сделало акцент на том, что саудовский Минфин категорически не согласен, что Украина должна получать поддержку за счет российских активов. При этом «несогласие» выражается в виде скрытого намека, представляющего собой ту самую завуалированную угрозу. Именно общение с чиновниками СА привело страны-члены G7 к единому мнению, что зарубежные финансы Банка РФ изымать крайне нежелательно. Единственное, на что договорились ЕС и США, это использовать доход с прибылей, а не сами активы.  

реклама

   Вместе с тем в американском информационном агентстве считают, что евро и облигации Франции, находящиеся в распоряжении саудовского Минфина, не такие уж большие. Но евробюрократам всё равно боязно. Потому что потенциальный пример Саудовской Аравии может вдохновить другие страны на продажу европейских облигаций.  

   Ровно месяц назад руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уведомила, что ЕС выделит Киеву 1,5 млрд. евро с доходов от российских активов. Из этой суммы 90% будет потрачено на вооружение для Украины.

   Вместе с тем члены-участники G7 рассказали, что активы РФ за рубежом будут заморожены ровно до того момента, пока Москва не перечислит Киеву 486 млрд. долларов и не завершит конфликт. При этом Киев получит кредит на 50 млрд. от ЕС, погашаемый в будущем за счёт доходов от российских активов.

#инопресса #санкции против россии #санкции на россию #санкции запада #инопресса о россии #саудовская аравия и россия #саудовская аравия и ес
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
MWM: Кадры с пылающими на Украине Abrams испортили репутацию американских танков во всем мире
Welt: Подрыв "Северных потоков" Украиной планировался ещё в 2014 году
Bild: Полиция Берлина запретила украинцам "протестовать" на украинском языке
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкая ветряная электростанция Waterkant получила гигантские ветряные турбины из Китая
2
Япония испытывает гиперзвуковую ракету, предназначенную для поражения авианосцев
3
Очередной важный проект малого модульного ядерного реактора терпит крах
9
Eurasian Times: Япония вооружит свои новые эсминцы 13DDX электромагнитными рельсовыми пушками
5
Capcom анонсировала новую игру из вселенной Resident Evil
2
Загадка древнегреческого вычислительного устройства раскрыта с помощью гравитационных волн
2
США хотят построить 1000 дронов-ведомых 6-го поколения для противодействия ВВС Китая
+
В 2025 году истребители Су-30СМ получат более мощные и долговечные двигатели
+
Глава ASML: КНР подминает под себя рынок полупроводников, пока Европа вводит очередной пакет санкций
3
В России в ближайшие годы построят новый крупный подшипниковый завод
7
ВКС России провели масштабную ракетную атаку на объекты ВСУ
+
Появилась ОС Fuchsia, которая может заменить Android
4
ВС РФ опубликовало кадры уничтожения "Искандером" двух пусковых установок ЗРК Patriot
+
Киев пытается скрыть видео с ударом ракеты ЗРК NASAMS по детской больнице Охматдет
4
Неофициальные порты Pokemon Brilliant Diamond и Shining Pearl для ПК, похоже, уже в работе
+
AMD Ryzen 9 9950X может достигать частоты 5,85 ГГц
+
Ветераны Piranha Bytes создают новую игровую студию Pithead
+
Galaxy S24+ замечен под управлением Android 15 на базе One UI 7
+
Зеленский назвал страны, которые могут быть посредниками при переговорах Украины и России
36
"Маленькие красные точки" — «Джеймс Уэбб» нашел в молодой Вселенной сотни "невозможных" галактик
+

Популярные статьи

Ryzen 5 7500F или Core i5-13400F — подсчитываем, на каком процессоре выгоднее собрать игровой ПК
17
"Последнее кумите", "Засов", "Омен. Первое знамение" - краткий обзор трех фильмов
+
Windows XP в 2024 году - Часть 1
26
Эволюция графики в видеоиграх - от пикселей до реализма
30
Мое мнение о Pixel 7 Pro
10
Итоги гоночного уик-энда 6-7 июля
1
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
6
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
133
Kindle 2022 или PocketBook 618 - разбираемся, какую читалку выбрать
4
Обзор контейнера для SSD-накопителя M.2 Ugreen CM642
3

Сейчас обсуждают

Герман Алексеев
22:00
Интересно, с помощью какого бота ты пишешь свои подборки?) Чатгпд даже больше хороших вариантов предложил)))
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
Александр Сечков
21:57
Отличный тест! Как будто кроме частоты других параметров больше нет...
Переход с DDR4 на DDR5 повышает FPS в играх на 20%
Nvidia Hater
21:56
ты ублюдок покажи хотя бы как у тебя в помещении -заглот.опустился пидрила ?
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Можем повторить
21:52
Статья посвящена разбору российского ракетного удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве 8 июля. Используя видеозаписи и данные об обломках, эксперты пришли к выводу, что ракета была Х-101. В стать...
Орбан подвёл итоги миротворческой миссии: cледующие 3 месяца будут ещё жёстче, жертв станет больше
Gibbosh
21:51
забыл ещё:
Есть ли смысл обновлять драйверы на видеокартах NVIDIA, и почему новое ПО не приносит больше fps
cibershot
21:49
A-Data надежные? Смещно
11 надёжных и выносливых SSD большого объёма, которые можно смело ставить в игровой ПК в 2024 году
Виталий Шило
21:48
Интелу следовало бы убрать совсем недоядра, вернуться к стандартным и сделать свой аналог 3D-Cache, в крайнем случае, откопать дизайн Broadwell, если это вообще возможно. Вот тогда было бы дело. С дру...
Core Ultra 9 285K может разочаровать фанатов Intel, уступив в игровых тестах даже Ryzen 9 9950X
Дмитрий Перевертов
21:47
Вообще то в интеле самые дорогие платы на ддр5 именно двухслотовые - они помогают выжать из памяти максимум. Если в четырехслотовой матери на Интел заполнить все 4 слота память гонится на много хуже. ...
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
Dzhereli
21:45
Главное не забыть купить 4090 иначе прирост с лупой искать😁
Переход с DDR4 на DDR5 повышает FPS в играх на 20%
Вячеслав Безруков
21:45
Тебя били видеокартой амд? Не дали +5фпс? Не плакай
Геймеры выбирают NVIDIA и всё менее охотно покупают видеокарты AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем