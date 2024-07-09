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Madarator
"Ланцет" уничтожил редкую израильскую РЛС RADA украинской армии
При помощи станции ВСУ обнаруживают российские истребители и крупноразмерные БПЛА

    Прекрасно понимая, что российские звенья оперативно-тактической авиации ВКС способствуют продвижению штурмовых отечественных групп, поддерживая их огневым валом с воздуха, украинское командование надеется на их успешный перехват, благодаря высокотехнологичным наземным комплексам зарубежной разработки, обнаруживающим авиационные цели за многие десятки километров. Отсюда достаточно понятно, что потеря таких наземных установок для командования ВСУ достаточно чувствительный урон, даже несмотря на то, что такая система лично «ракетами не стреляет». Так сегодня стало известно о совместном успехе операторов разведывательных дронов армейской группировки и их коллег из боевого подразделения, выпустивших на «охоту» боевой беспилотник «Ланцет».

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Станция на вооружении ВСУ. Источник изображения: oleggranovsky.livejournal.com

   И после этой боевой миссии бойцы ВСУ лишились очень редкой в украинской армии радиолокационной установки израильского производства RADA. Произошло это неприятное событие для украинского командования на операционном направлении вблизи от населённого пункта Липцы.

   На кадрах, размещенных ТГ-каналом «Северный ветер», видно, как прилёт отечественного иксобразного беспилотника вызвал крупное возгорание, после которого израильский тактический комплекс был безвозвратно потерян.


   Сама РЛС представляет собой модуль, способный находить даже малые цели в пределах периметра сканирования. Например, цель типа «истребитель», обнаруживается на расстоянии до 65 км, боевой вертолёт – до 45 км, малоразмерный ДПЛА – до 10 км. А блок из 4 таких РЛС обеспечивает круговой сектор обзора. Известно, что для нужд украинской армии RPS-84 с антеннами ieMHR закупили литовские союзники Украины. ВСУ обещано приобретение 16 таких станций. И хотя система израильская, данный комплекс производится и в США. Поэтому разрешение на экспорт радиолокационных установок Израиля не требуется.

   Ну а самое главное назначение этих модулей для ВСУ – предупредить личный состав украинской армии о приближении авиации ВКС РФ и дронов к ЛБС.  

#ланцет #drs rada technologies #ланцет поразил рлс #рлс rada
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