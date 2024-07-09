Следующей главной остановкой может быть выход ВС РФ к восточным окраинам Купянска.

Планомерная боевая работа и тактика перманентного давления в комплексе позволили российским подразделениям продавить украинскую оборону в районе господствующей высоты рядом с н.п. Степовая Новоселовка харьковского региона и улучшить зону контроля. Соответствующие сведения предоставил отечественным журналистам из ТАСС военный аналитик Андрей Марочко.

По словам эксперта, новый участок контролируемой местности позволит расширить диапазон будущих атак и ускорить продвижение по земле.

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Есть улучшения и на других участках зоны боевых действий. Добились успеха подразделения ВС РФ рядом с рекой Гнилица, где был взят опорный пункт. Благодаря этому удалось привести практически к прямой линии передовые укрепления в округе н.п. Песчаное, Петропавловка и Синьковка.









Новость о том, что Степовая Новоселовка освобождена, а вся её административная граница контролируется российской армией, поступила в информационное пространство 1 июля. В первый день второго месяца лета так же было освобождено и поселение Новопокровское, но в ДНР.

Теперь после контроля Степовой Новоселовки российским подразделениям будет куда легче достичь успеха по всему левому берегу реки Оскол. Следующим вполне логичным шагом может быть стремительный бросок к восточным окраинам Купянска, что крайне затруднит логистические операции украинской армии в восточном секторе обороны Харьковской области.