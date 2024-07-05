Вступит та вступит, только в составе Западной Украины, который может оказаться в Польше?

Уходящий в относительное историческое небытие генеральный секретарь НАТО считает, что Украина может оказаться членом Североатлантического альянса в перспективе 10 лет. По крайней мере такая надежда возникла у высокопоставленного функционера военно-политического блока. Своими ожиданиями по поводу украинского полноправного участия в военном союзе западных государств он поделился с журналистами иностранного издания dpa.

Свое заявление Столтенберг сделал во время анонса предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне. Гражданский управленец считает, что военная коалиция со штаб-квартирой в европейском Брюсселе прорастет новыми участниками в ближайшие 10 лет.

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И перейти от слов к делу генсек военной организации попросил тотчас же. По словам Столтенберга, необходимо в экстренном режиме усилить военные поставки для нужд украинской армии. В этом случае следует ожидать, что российская СВО как можно быстрей закончится. Иначе президент России Владимир Путин предпримет попытку затянуть конфликт между Украиной и РФ, тем самым справедливо надеясь на усталость коллективного Запада от противостояния.









В Киеве тем временем надеются и очень сильно, что предстоящий на 9-10 июля саммит организации станет водоразделом, на котором Украине вручат «неотвратимое обещание» взять восточноевропейское государство в блок НАТО.

Вместе с тем западное экспертное сообщество категорически против участия Украины в военно-политическом блоке. Из-за прихотей Киева никто не хочет ввязываться в потенциальный мировой конфликт с государством, чей ядерный потенциал самый большой в мире.