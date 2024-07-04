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Madarator
На пляже в Одесской области появились крупные фортификационные конструкции
В украинском Генштабе ожидают высадку российского десанта под Одессой?

   Прекрасно зная о наличии в составе Черноморского российского флота больших и малых десантных кораблей, высадка с уютных трюмов и палуб которых – дело довольно нехитрое, для подготовленной соответствующим образом и имеющей к настоящему дню солидный боевой опыт морской пехоты ЧФ, на Украине в одесском регионе были замечены первые «морские зубы дракона». Иначе и не скажешь. Ведь на известных пляжах Черноморска обнаружились большие фортификационные четырёхлучевые «звёзды» из железобетона. Соответствующую новость разместил украинский портал «Страна», опубликовав фотографии одного из местных сообществ.


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   Зачем в довольно спокойном регионе, пока что существенно отдалённом от непосредственной зоны боевых действий на востоке Украины эти инженерные сооружения оборонительного плана, местное военное командование ВСУ предпочло не отвечать.

   Хотя расположенные прямо в нескольких метрах от береговой линии большие блоки стали некоторым подспорьем для отдыхающих, разместившихся прямо на защитных конструкциях.


"Железобетонные шезлонги" на пляжах Черноморска.


   Новость о том, что Одесса и область должны стать очередной «фортецей» (крепостью), региональные чиновники разместили ещё в минувшем марте. Одесские управленцы пообещали, что «зубы дракона», протяженные глубокие рвы и другие инженерные преграды, должны стать надёжной защитой от потенциальных «рисков».

   Но в определенной степени украинская «оборонительная политика» уже аукается самым неприятным способам остальным странам черноморского региона, регулярно сообщающих о взрывах украинских мин, унесенных морскими течениями или шквальным ветром к берегам Турции, Болгарии или Румынии.

#зубы дракона #новости одессы
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Строительство оборонительных сооружений Украиной выглядит слишком запоздалым
В Сумской области тоже обнаружили "зубы дракона" просто сваленные рядом с обочиной
Столицу Литвы окружат «зубами дракона» и противотанковыми ежами
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