Помимо Калашникова и шапок ушанок, России есть что предложить миру.

Российский общенациональный лидер Владимир Путин распорядился повысить уровень продвижения за рубежом брендов «made in Russia». Соответствующее распоряжение появилось в списке документов наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

И хотя весь мир знает Россию, как кладовую бесконечных запасов полезных ископаемых и продовольствия, РФ есть чем удивить дружественные нашему государству страны.

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Молочный шоколад Алёнка. Источник изображения: Красный октябрь.

Именно организация АСИ должна помочь продвижению тех брендов и сопутствующих услуг, чем славится Россия на планете Земля.

Как заявил Путин, качественная эффективность – вот залог правильного оппонирования всем недоброжелателям России. По мнению главы Кремля, за рынок надо и придется бороться, не обращая особого внимания на обширные экономические санкции, введенные коллективным Западом против нашей страны. И как не трудно заметить, часть внешнеполитического давления наоборот поспособствовала росту на некоторых чувствительных направлениях российской экономики.