Под удар попали три роты Т-64БВ, десять единиц из которых были полностью уничтожены.

Российский разведывательный дрон зафиксировал операцию разгрузки трёх танковых рот украинской армии с железнодорожного эшелона и практически в мгновение навёл на важную цель ракетный удар ВС РФ. Соответствующие кадры объективного контроля были опубликованы пресс-службой отечественного МО.





реклама





Как сообщили представители оборонного ведомства, под высокоточный удар попали техника и вооружение одного из подразделений украинской армии. Была задета и часть личного состава армейской группы.

Для удара использовалась баллистическая ракета 9М723-1 оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».









И как пишет отечественный ТГ-канал «Русское оружие», результирующий удар настиг 3 полностью укомплектованных танками Т-64БВ украинские ротные группы. Из 30 боевых машин, дефицит которых и без того ощущается в ВСУ, 10 танков перешли в статус «полностью уничтоженных», 20 бронеединиц оказались повреждены.









Поражены огнём головной части «Искандера» были и находящиеся на ж\д платформах БМП и топливозаправщики. Это как минимум второй удар по железнодорожному пункту н.п. Украинка за последние несколько дней.