На некоторый момент времени украинским операторам ДПЛА придётся буквально до линии ЛБС доносить свои "птички", если они рассчитывают использовать их в боях.

Рязанские военнослужащие полка ВДВ армейской группировки «Днепр» снизили качество боевой работы украинских операторов дронов, буквально парализовав их деятельность сверхточным ударом по «вышке спецназначения» с прикрепленным к высотной мачте цифровым ретранслятором. Об успехе на ратных полях российской СВО рассказывает пресс-служба отечественного МО.





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Как объяснили журналисты ВС РФ, бойцы-десантники в ходе умелого разведывательного рейда установили, что одна из вышек, расположенных на контролируемой украинцами территории, оснащена модулем связи с БПЛА. Военный гаджет позволял значимо увеличить боевую дистанцию украинских ударных и разведывательных «птиц», позволяющую пересекать водную преграду широкого Днепра и долетать до левобережья.





За секунду до поражения ретранслятора "глазами российского дрона".









Как только факт работы незримого помощника украинской армии был установлен, для нарушения стабильной работы украинских дронов были направлены их коллеги с российской стороны – fpv-дроны со взрывчаткой. Умелая воздушная координация и точное попадание по мачтовой конструкции разрушили источник более дальнего управления украинскими дронами. Теперь украинских специалистам по дронам необходимо либо пересекать могучий Днепр вплавь и уже с левого берега самостоятельно отправлять свои воздушные аппараты на миссии, либо что более вероятно, восстанавливать вышку или сооружать новую, что ненамного легче, чем первый вариант.