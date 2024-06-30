Проблемы Украины не волнуют шерифов Запада. Что вряд ли удастся оспорить хоть кому-нибудь. Стоило ли удивляться?

Популярный в медиапространстве киевский экономист Алексей Кущ на личной странице в соцсети выразил несогласие с текущей политикой Международного валютного фонда, главные лица которого отказываются списать долги украинской державе. О недовольстве экономического специалиста «несправедливой» внешней политикой международной коммерческой организации рассказывают РИА Новости.

Как выразился украинский гражданин, сложно понять, как топ-менеджеры международного учреждения не располагают пониманием крайне сложной ситуации, в которую угодила Украина. Именно поэтому очень трудно представить, почему долги Украины перед МВФ до сих пор не списаны. Причем такую позицию по экстраординарному списанию долгов разделяет не только он, но и существенная часть простых украинских жителей.

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Что интересно, Кущ подсветил интересный подход МВФ к своим действиям в африканской Гане, долги которой перед кредитной международной организацией в количестве 30% были незамедлительно списаны.

Подытожил экономический сотрудник свою публикацию прямым выпадом в украинский Минфин, который попросту «проспал» исторический шанс сделать свои действия более плодотворными и списать украинские долги ещё в 2022 году. Теперь вместо «благодарности» украинское правительство заставляют платить за «безвозмездные» пакеты военной поддержки. А ведь, по мнению того же Куща, Украина в самом прямом смысле защищает западную цивилизацию, всё по утверждению самого же Запада.