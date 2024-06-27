Владимир Александрович переживает, что Вашингтон и Брюссель в один единственный момент забудут про него и Украину.

Будущий саммит НАТО хотя и состоится без официального приглашения Киева хотя бы в кандидаты участников военно-политического блока, но всё-таки публично огласит идею о появлении в Германии штаб-квартиры для координации военной помощи Украине. Такой шаг позволит «сохранить лица» как государствам-участникам коалиции, так и украинскому президенту Владимиру Зеленскому, узнавшему совсем недавно, что без победы над Россией в СВО ему и его стране не видать своего места в объединении. Такое решение по мнению журналистов из The New York Times, должно успокоить Зеленского. Ведь это ничто иное, как дальнейшее продолжение поддержки.





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Как сообщает свежая публикация американской прессы, до недавних дней Владимир Зеленский практически на 100% был уверен, что НАТО этим летом провозгласит публичный старт переговоров о вступлении в блок Украины во время июльского саммита.

Но в альянсе решили, что Украина требует «слишком многого» и поэтому должна довольствоваться лишь миссией под эгидой НАТО. Которая будет создана и для продолжения финансирования, если президентом станет Дональд Трамп.