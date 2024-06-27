Осталось лишь угадать, когда копия детектора подводных лодок появится в открытой продаже на AliExpress.

Попытки американских военных, решивших путем маневра высокоскоростных воздушных средств «засеять» акваторию Южно-Китайского моря отслеживающими буями, оказались безрезультатными и относительно дорогостоящими. Как пишет государственное новостное агентство КНР – «Хуанцю шибао», китайские военные моряки наблюдая на повышенной активностью самолётов, принадлежащих американской армии, выяснили, что пилотируемые воздушные средства, кружа в квадрате Южно-Китайского моря, сбрасывали в воду с высоты так называемые детекторы подводных лодок.

Это выяснилось позднее, когда первый из таких аппаратов практически сразу был поднят на борт военнослужащими китайского ВМФ (примерная цена одного такого цифрового сонара составляет не менее 10 тыс. долларов).

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Посмотреть видео с подозрительной находкой можно на портале национальной соцсети Weibo, зайдя в аккаунт Yuyuantan tian, связанный с китайской Медиакорпорацией.

И словно этого «мало» для накаливания отношений между западными странами и официальным Пекином, высокопоставленный немецкий функционер Роберт Хабек, занимающий в правительстве Олафа Шольца должность вице-канцлера министра экономики ФРГ, заявил, что китайское государство должно немедленно прекратить экспорт широкого спектра товарной номенклатуры в РФ.