Атакован был корабль MSC SARAH V, по случайному стечению обстоятельств решивший совершить вояж через Аравийское море.

Пока весь мир следит за развитием спортивной интриги на чемпионате Европы по футболу, где свой довольно-таки бесславный путь закончила сборная Украины, не сумев выйти из довольно простой группы, сыграв в последнем туре беззубую вничью с Бельгией, на другой стороне света движение хуситов привлекло к себе переходящее внимание всего мира, когда сообщило о первом факте использования противокорабельной версии гиперзвуковой ракеты, атаковавшей судно Израиля. Из рассказа представителя политического движения следует, что корабль был обстрелян в акватории Аравийского моря. Такую новость передаёт китайское новостное агентство Синьхуа.

Как заявил Яхья Сареа, занимающий должность представителя хуситской организации, ВМС провели удар на морское судно MSC SARAH V, которому предшествовала качественная подготовка и разведка.

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Противокорабельная ракета хуситов ASEF, сконструированная из иранских ракетных комплектующих. Источник фото: Дзен-канал "Дневники Зеленого края"

Поражение осуществлялось баллистической ракетой «нового типа», использование которой в боевых условиях только что произошло, заявил Сареа на канале «Аль-Масира».

Как подытожил спикер, ракета во время атаки подтвердила свои высокие эксплуатационные свойства, рассчитанные заранее учеными специалистами организации, проделав достаточно длинный путь до израильского корабля, поразив его с высокой точностью.

А тем временем авторитетные российские каналы советуют «не спешить» с однозначными выводами, так как одного лишь сообщения хуситов недостаточно. Потому что гиперзвуковое оружие мало только «изобрести», когда сами США, инвестировав в разработку такого типа вооружения многие миллиарды, до сих пор не смогли создать удачный экземпляр. И так на протяжении многих лет. А вот хуситы «смогли». Хотя если случай обладания хуситами гиперзвуковых технологий подтвердится, останется лишь выяснить, «в какой пустыне они раскопали» такие ракеты и пусковые установки для них.









Появилось и видео запуска гиперзвуковой ПКР «хуситского производства». Соответствующие кадры опубликовал ТГ-канал «Диванный генштаб».