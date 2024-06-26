Но откуда об этом знать Владимиру Александровичу, ни дня не служившему что в советской, что в украинской армиях.

Перетасовка высших военачальников, задуманная Владимиром Зеленским как средство освежить командный состав, запущена весьма некстати. И в своем самом слабом негативном воздействии может опустить позиции текущего главкома украинской армии. В худшем же нигде и никогда не служивший в армии украинский президент запустил в ход опасный прецедент, когда уволенный из рядов ВСУ генерал Содоль стал наглядным примером для всех оставшихся украинских командиров, действия которых могут не понравиться их непосредственным подчиненным. Что порой уж и не такая уж редкость в украинской армии.

Поэтому стоит ожидать в самом ближайшем времени жалоб от других военных ВСУ, с подключением активистов, работников прессы и политиков. Тем самым простые украинские солдаты и младшие офицеры получают «новую лазейку» для отказа от выполнения приказов. Во что тогда превратится армия, где каждый «имеет право голоса» оспорить приказы командования, вопрос далеко не праздный.

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Теперь уже экс-генерал-лейтенант Содоль.

А тем временем в свежей публикации Washington Post сделали акцент на том, что после увольнения Содоля, который являлся участником «клана Сырского», позиции последнего оказались под угрозой, и без того не пользовавшегося большой любовью простых украинских военных, как родившегося и учившегося в России.

Вместе с тем если украинская ЛБС обрушится, именно Сырского будет удобно сделать офису украинского президента «виноватым во всём», тем самым уводя подозрения от своего непосредственного шефа в некомпетентности. Хотя именно Зеленский назначил Сырского новым главкомом вместо «не оправдавшего высоких надежд» Валерия Залужного, отправленного в Великобританию послом.