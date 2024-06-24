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Madarator
В Сети появились кадры полета бомбардировщика Су-34 в беспилотном режиме
Оказывается "в будущее" умеют не только высокотехнологичные новинки из-за моря-окияна, но и отечественные образцы достижений российского ОПК. О чем есть демонстрирующее видео.

   Кажется будущее уже наступило. Иначе сложно утверждать, посмотрев свежие кадры на которых самолёт оперативно-тактического звена отечественной авиации, совершает полёт без пилота в кресле командира. А пристально присмотревшись к видео, можно обнаружить что свободно не только кресло командира, но и рабочее место штурмана, а столь необходимая для полётов на предельных высотах кислородная маска покоится на прицельном внутрикабинном комплексе.


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Источник фото: bmpd.livejournal.com


   Тем временем в блоге «Русское оружие» объяснили, что российская авиация после краха СССР не стояла на месте, хотя «Тридцать четвертый» плоть от плоти – это серьёзно доработанный продукт наследия авиации той страны. Хотя автопилот бомбардировщика по всем основным признакам более чем продвинутый. Потому что лететь без управления человеком высокоскоростной бомбардировщик может не только в небесных высях с практически полным отсутствием кислорода, но и «стелиться» практически над земной поверхностью, опять-таки, доверив функцию пилотирования безликому автопилоту, умеющему огибать рельеф местности.

   И о том, что на горизонте перед самолётом может возникнуть очередная преграда, если полёт проходит на сверхмалой высоте, помогает бортовой модуль Ш-141 «Хищник».

   Известно, что в следующей «ревизии» беспилотного режима для моделей Су-34НВО и М появится опция выполнения ударных заданий полностью без человека или с возможностью задействования удалённого оператора, прямо как при координации дронов.

#су-34 #су-34м #беспилотный режим для боевого самолёта #су-34нво
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