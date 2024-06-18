Такая ситуация начала складываться ещё с 1991 года, когда быть выпускником института оказалось чрезвычайно почётно, но не гарантировало трудоустройства в компанию с высокой зарплатой.

Российский рынок труда перенасыщен специалистами с дипломами ВУЗов и похожая тенденция будет сохраняться как минимум следующие 10 лет. В этом уверены специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (далее по тексту ЦМАКП). По мнению отечественных аналитиков, прямо сейчас в России слишком много политологов и журналистов, как когда-то было много экономистов и юристов. Причем совсем нетрудно предположить, что ситуация имеет и обратную тенденцию, когда на текущем рынке труда не хватает определенного пула работников, причем здесь наблюдается не просто нехватка, а острая.

Как выяснилось, эксперты ЦМАКП предсказывают дисбаланс в 2,7 млн. работников, имеющих «лишнюю» корочку о высшем образовании. Такая тенденция будет сохраняться вплоть до 2035 года. А вот дефицит людей, получивших среднее профессиональное образование, составит порядка 3,6 млн. рабочих соискателей.

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Сама природа дисбаланса между действительно востребованными специальностями и выбором участников высших учебных программ имеет природу происхождения ещё, напрямую вытекающую из 1991 года, когда в ВУЗах училось порядка 2,8 млн. студентов. А уже к 2010 году число таких людей составляло до 7 млн. На то время студентов было слишком много для потребностей экономики. Причем диплом о высшем образовании был лишь «хорошим тоном», а не гарантией достойного места работы, как и её высокой оплаты, уверены в ЦМАКП.