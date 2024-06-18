Тем временем часть украинских сил готовят контрнаступ на харьковском участке.

ВС РФ не останавливаясь на достигнутых успехах, продолжают демонстрировать наступательную активность сразу на нескольких операционных участках, причем, как прокомментировал успехи российской армии Александр Сырский, по мнению украинского главкома наиболее сложная оперативная обстановка для ВСУ сложилась в районе Покровска, где полевая разведка украинских сил заметила наибольшую концентрацию бригад и полков, сосредоточенных для потенциального прорыва украинской обороны.

Для высшего украинского генерала сейчас воистину наступили сложные времена, когда военачальник вынужден курсировать между различными украинскими точками обороны в постоянном режиме, переезжая с места на место в Донецкой и Харьковской областях. И как прокомментировали данное событие в украинском Генштабе, Сырский бывает в тех местах, где украинская оборона может обрушиться.

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Такими точками напряжения были названы Покровское, Купянское, Кураховское и Времевское операционные направления. Не снижается накал сражений и в квадрате битвы за Часов Яр, Работино и иных направлений.

В свою очередь ВСУ пытаются контратаковать под Харьковом, действуя наиболее активно в районе населённого пункта Липцы.

А тем временем украинский ресурс ДипСтейт обозначил успехи ВС России на Покровском направлении, «зафиксировав» на карте продвижения российских штурмовиков в Архангельском, Соколе и Уманском.