В стандартной "комплектации" не замечено ни "мангалов", ни ДЗ "Кактус", ни простых стальных дополнительных экранов. Предполагается, что перечисленные комплекты защиты будут интегрированы прямо в зоне СВО соответствующими специалистами рембатов и экипажей боевой техники.

Пресс-служба госкорпорации Ростех отчиталась об отправке в действующие подразделения российской армии большой партии БМП-3. Соответствующая публикация появилась на онлайн-портале российской компании.

Как заявлено в новости, боевые машины пехоты получили дополнительные средства защиты, а завод, не останавливаясь лишь выпуске новой продукции, продолжает работать и в направлении обслуживания условно старых машин, запустив процедуры капитального ремонта для действующих образцов БМП-3. Об этом рассказал один из топ-менеджеров ГК – Бекхан Оздоев.

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Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"







В сообщении Ростеха сказано, что учитывая боевой опыт задействованных ранее в зоне СВО боевых машин, все новые комплекты гусеничной техники будут оснащены противокумулятивными экранами, дополнительными листами брони и защитой орудийной установки и башни. Появился и комплект защиты против тепловизоров украинской армии – комплекса снижения заметности «Накидка». Чехол из синтетического соединения если не на 100% снижает видимость боевой техники для теплочувствительных сенсоров украинских тепловизионных средств контроля местности, то до минимума уменьшает тепловой контраст гусеничных единиц, «маскируя» тепловой след от работающего двигателя боевой машины.









Известно, что для борьбы против кумулятивных выстрелов на новую БМП будут интегрированы блоки динамической защиты «Кактус» либо «Реликт», чем сообщает ТГ-канал «Русское оружие». Всё это предполагается сделать силами специалистов рембатов и собственно экипажами бронетехники уже на местах в зоне СВО.