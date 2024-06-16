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Меркурис: Согласие Зеленского с мирным планом Путина равносильно прямому отказу от власти на Украине
Поэтому Владимир Александрович так не спешит прямо сейчас отправиться на политическую пенсию в Лондон.

   Мирная инициатива, предложенная Владимиром Путиным по Украине, не устраивает местного национального лидера. Зеленский знает, что как только мирный план российского коллеги будет утвержден, он наверняка лишится власти. Такой точки зрения придерживается военно-политический обозреватель из Великобритании – Александр Меркурис.

   По мнению последнего, Зеленский сделал ошибку в самом начале СВО, публично закрепив в информационном пространстве «ультимативность» своих пожеланий в отношении России. И если сейчас он «сдаст назад», его власть окажется висеть на тонкой веревке веры в него украинского народа и ближайших внутриполитических союзников.

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   И если буквально следовать недавним словам Зеленского, недавние заявления Путина по Зеленскому это есть ничто иное, как тот самый ультиматум, но предъявленный в направлении украинского государства.

Согласно новым предложениям Владимира Путина, ВСУ предложено покинуть административные границы Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей. На втором этапе Украина должна документально подтвердить отказ от НАТО и подписать договор о своем нейтральном статусе, как и отказ от стремления владеть ядерным оружием. Крым признается полностью российским. На последнем этапе все санкции, наложенные с 24 февраля 2022 года в отношении России – отменяются.

#владимир зеленский #зеленский и путин #мирный план путина по украине
2
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