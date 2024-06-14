В последний раз мост ушел под воду вместе с боевой техникой украинской армии.

Украинская армия не оставляет попыток «оживить» такую важную переправу через Печенежское водохранилище, раз уже в третий раз пытается безуспешно на хотя бы среднесрочный период восстановить свое логистическое обеспечение в квадрате нахождения Старого Салтова харьковского региона. И именно в очередной раз украинскую военную мечту «разрушает» сверхточный ракетный удар отечественной ракеты из линейки Х-38. Соответствующие кадры объективного контроля, записанные одним из российских разведывательных БПЛА, постоянно курсирующих в зоне проведения спецоперации на Украине, в открытый доступ выложил ТГ-канал «Изнанка».





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Источник: missilery.info





Наблюдая за происходящим внизу, прекрасно видно, как ко временной понтонной переправе направляются военные автомобили. И в этот самый неудобный момент для украинских военных в опорную платформу мостового перехода буквально «вонзается» крылатая ракета Х-38-МЛЭ. Сообщается, что носителем «разрушительницы моста» был один из Су-34 оперативно-тактического звена российских бомбардировщиков.









Как только авиационный боеприпас попал в подводную часть опоры, вся конструкция филигранно сложилась и затонула. Вместе с этим упал в воду и военный автомобиль ВСУ.





Масштабное задымление в области прилёта рядом с опорным рядом падающего моста.





На текущий момент известно, что это третье падение конструкции моста. Самое первое случилось в 2022 году, когда бетонный каркас Старосалтовского моста был разрушен воздушной атакой. После украинские военные инженеры восстановили его в виде понтонной переправы. Но после 10 мая был нанесен ещё один авиационный удар, когда началось российское наступление в Харьковской области.