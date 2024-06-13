Одна такая ракета – минус один любой американский авианосец или практически со 100% вероятностью пораженная любая наземная цель, расположенная в зоне досягаемости "Циркона".

Российские корабли с «внезапным» визитом прибыли на Кубу. Для Джо Байдена это есть ничто иное, как тот самый слишком «ясный намек», посланный определенно только ему российским президентом Владимиром Путиным. Лично такого мнения придерживается редакционный совет известного американского издания The American Thinker.





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Посыл новой публикации газеты укрепляет читателя в очевидной мысли, что появление кораблей Военно-морского флота России рядом с побережьем США, например, где расположен город Майями, это тот самый асимметричный ответ Москвы на разрешение администрации Белого дома наносить удары американским вооружением по исконным территориям «старой России» и побуждение вашингтонской администрации дать разрешение бить западным оружием по российским войскам и для других союзников Киева.





"Николай Чикер" в Гаване. Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





Причем журналисты, анализируя последующие действия Байдена, считают, что их национальный лидер, зная или не зная о визите на остров свободы делегации кораблей Северного флота на Кубу, ничего не предпринял, навевая тем самым тоску на военных своим отстраненным видом.









Известно, что в Гавану с дружеским визитом посетили фрегат «адмирал Горшков», вооруженный с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и ряд вспомогательных суден без оружия. Так же где-то поблизости на глубинах плавает отечественная подводная лодка, обнаружить которую не удалось к настоящему часу. О её поисках свидетельствует небывалая активность над пляжным пространством побережья авиационных групп в составе поисковых самолётов и вертолётов армии США.

Сам визит российских моряков Северного флота является неофициальным.