Куда деваются деньги, передаваемые Западом для поддержки украинского государства, знают не только лишь все.

Уже этим летом 20 государственных фирм и крупных активов власти Украины отправят на продажу посредством аукциона. В этот список вошёл и элитный отель «Украина». Сообщается о продаже торгового центра в украинской столице и существенном количестве химических и горнодобывающих предприятий, попавших в распродажный список. О новых актах государственной торговли украинским правительственным имуществом сообщает американская The New York Times, имеющая достоверные источники в среде украинских чиновников.

Как заявлено, у новой украинской приватизации есть две основные цели: дофинансировать оскудевающий украинский бюджет, ощутивший на себе дефицит 5 млрд. долларов из-за спонсирования украинской армии и поддержать хоть как-то на плаву таящую под палящим солнцем российской СВО украинскую экономику. Именно инвестиции, которые планирует Киев, должны оказать поддержку украинской экономике, предположительно имеющей надежду получить после этого статус «самодостаточной».

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Вместе с тем такая «торговля родиной» беспокоит простых украинских граждан, ожидающих увидеть в акте распродаж госсобственности ту самую вездесущую руку украинской коррупции, пытающейся навариться на проблемах Киева.

И хотя высшая власть заявляет о продаже активов, за которые планируется получить 100 млн. долларов, это совсем ничто по сравнению с суммами, на которые западные государства закупают военную технику, снаряды и оборудование для ВСУ.

Сейчас в распоряжении Киева имеется 3100 фирм и организаций, из которых только половина работает и лишь 15% приносит положительную выручку.

Как заявляется, Киев хочет под конец своей приватизации имеет целью оставить у себя лишь 100 государственных фирм.