Беспилотный аппарат вертолётного типа эффективен при борьбе с надводными дронами и классическими БПЛА. Так же эффективно подходит для поражения личного состава и бронетехники оппонента.

Белорусские специалисты беспилотной авиации, наблюдая, как стремительно растёт в количественной и качественной компоненте концепция различных БПЛА, стараются не остаться на обочине истории от этого процесса и в рамках возможностей создают свои аппараты, к начинке и возможностям которых следует настоятельно присмотреться. В первую очередь речь идёт о представленном в Москве на специализированном вертолётном форуме HeliRussia-2024 боевом аппарате Hunter.

Как заявлено белорусскими разработчиками, разведывательно-ударный комплекс в составе модуля UAVHELI HD-300, изначально сконфигурирован для выполнения боевых миссий, заключающихся в вооруженном оппонировании надводным катерам-камикадзе или их собратьям с пусковыми установками и пушками, атаке турбовинтовых беспилотников, личного состава и бронетехники оппонента. Для этого используется бортовое вооружение, представленное в ассортименте: малые 2,5-килограммовые бомбы, ракеты и пулемётный огонь.

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У Хантера прекрасно видна пулемётная турель в носовой части и пусковые установки для четырех НУРСов.





Дрон способен развивать скорость до 190 км/ч и взбираться на высотный эшелон до 3,5 км с максимально возможным временем полёта до 6 часов. Вертолётный двигатель позволяет подымать в воздух до 200 кг полезной боевой нагрузки при собственном весе воздушного аппарата до 750 кг. Дальность предельного полёта ограничена 150 км.

Ракеты

Как заявлено, в комплект поставки входят два дрона вертолётного типа со станцией управления, платформами наземного обеспечения воздушных действий и транспортными узлами.

Авиабомбы

Конкретно под вооружениями «Хантера» подразумеваются пулемет 7,62-мм, размещенный в носовой части ударного аппарата, интегрированные в крылья ПУ с 8 неуправляемыми ракетами и 16 бомб, специально созданных для противоборства против бронетехники.