Поэтому Вашингтон и Брюссель выберет опцию ударить ядерным оружием первыми.

Североатлантический альянс в случае прямого вооруженного конфликта с российской армией окажется перед выбором: начать атаку по ВС РФ при помощи ядерного оружия или потерпеть сокрушительное поражение при непосредственном наземном столкновении. О слабой устойчивости «изнежившихся» солдат и офицеров международного военного союза со штаб-квартирой в европейском Брюсселе рассказал отставной сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Военный эксперт считает, что именно коалиция западных стран будет первой стороной, которая использует в потенциальном конфликте между альянсом стран, входящих в НАТО и Россией, атаку ядерным вооружением. Причем это произойдет достаточно быстро из-за того, что в прямом боестолкновении при помощи конвенционного оружия, закалённая в боях российская армия, камня на камне не оставит от войск Североатлантического альянса.

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По прогнозам бывшего агента, всё, на что хватит подразделений НАТО при встрече с ВС России на полях сражений, так это на две недели устойчивости.

Как объяснил в своем расширенном комментарии Джонсон, Брюссель не располагает запасами провианта, снарядов, ракет, броневиков, танков, артиллерийских установок и ЗРК в достаточном количестве для конкурентной борьбы с Москвой. Всё это уже отдано Киеву. Поэтому коалиции западных стран, без масштабных ударов ядерными зарядами победы не увидеть.