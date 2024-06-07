У дедушки на кону президентские выборы – какая тут Украина?

Украинские топ-чиновники предпочли назвать слова поддержки, адресованные восточноевропейской республике «бесполезными», высказанные американским президентом Джо Байденом во время его посещения Франции 6 июня. О разочаровании текущим хозяином Белого дома среди политикума Украины вышел свежий материал в Politico.

Зарубежное издание считает, что во время визита Байдена на юбилейное торжество во Францию на 80-летие десанта союзников в Нормандии было высказано много теплых слов, но их реальный смысл был «пустым». Как объяснили в украинской столице, торжества «Дня Д» и выступление на нём Байдена могли бы приободрить Украину и вызвать какие-то шаги дополнительной поддержки в отношении её. Но в реальности речь Байдена по всем параметрам оказалась той самой пустой риторикой.

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В пример таких действий был приведен недавний случай, когда украинские сотрудники правительства попросили приступить к обучению как минимум 30 пилотов Воздушных сил ВСУ, но у Байдена назвали такой запрос слишком «мощным», поэтому Киеву стоит ограничиться отправкой в Америку лишь дюжины своих авиационных специалистов, так как по мнению Вашингтона у американских инструкторов и их учебного фонда есть очевидные проблемы: аризонская база тренировки лётного состава востребована лётчиками многих стран и подразделений американской армии.