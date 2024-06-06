Высокотехнологичные изделия в количестве одна единица против условных десяти всегда проиграют более простым, но массовым военным продуктам.

С момента окончания Второй мировой прошло уже практически 80 лет, а британская бронетехника продолжает «копировать» главный недостаток немецких танков, из-за чего не в последнюю очередь потерпела поражения германская армия. Такой точки зрения придерживаются местные военные эксперты, наблюдающие текущую печальную ситуацию в английской армии. Соответствующий журналистский материал появился в Business Insider.

Так отставной старший офицер и действующий историк ВМВ считают, что британское правительство должно отойти от современной порочной практики внедрения сверхсовременных военных технологий, массовое внедрение которых она не способна обеспечить.

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В статье обозначили позицию, что Германия проиграла свою главную битву из-за того, что производила слишком сложное оружие, которое оказалось дорогим, но решающих побед так и не принесло. В этом уверены Джеймс Холланд и Хэмиш де Бреттон-Гордон. Первый является историком, а второй бывшим полковником Великобритании и НАТО.

Аналитики подвергли сомнению ценность новых танков Challenger 3, которых предполагается выпустить всего 148 единиц.

В свое время Германия сделала ставку на «Королевского тигра», но общее количество боевых экземпляров «Panzerkampfwagen VI Ausf. B» едва перевалило за 490 выпущенных бронемашин.





Источник фото: landmarkscout.com





А вот Пантер немецкая промышленность смогла выпустить не менее 8500 единиц.

А что союзники по антигитлеровской коалиции? Общими усилиями Советского Союза и США было изготовлено на двоих 220 000 единиц. Тем временем немецкий бундесвер получил за всё время конфликта около 50 тыс. танков.

И как подвели итог своему мнению историк и экс-полковник, с эпохи ВМВ ничего не изменилось: масштабирование количества есть то самое превосходство, которое позволяет доминировать в современных конфликтах, когда важна не высокотехнологичность, а массовость, что мы и наблюдаем на СВО.