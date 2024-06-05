"Промедление погибели подобно", - как говорил великий Ломоносов.

Украинская армия наконец начала получать долгожданные артиллерийские боеприпасы, но весь смысл такой помощи практически был потерян из-за того, что акт поддержки слишком поздно состоялся. И за это время слишком часто стреляющие орудия артиллерийских подразделений ВСУ кардинально износились. Об этом рассказывает свежий материал Telegraph.

Украинские военнослужащие передали иностранному корреспонденту свои эмоции по поводу трудностей на передовой. Так по словам одного из бойцов, что толку от новых снарядов, если за время отсутствия помощи внутренняя часть стволов буквально истёрлась. Следовательно, ни о какой точности в поражении российских позиций «на ленточке» и быть не может.

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Как объяснил другой украинский военный, те снаряды, которые передал Пентагон, их всё равно слишком мало и ни о каком превосходстве над российской армией в артиллерийской компоненте говорить не приходится. Всё равно у русских полевых орудий больше, как и больше снарядов для них.

Новость о том, что боеприпасов у украинской армии по-прежнему мало, ранее высказал главком ВСУ Александр Сырский. На скудное обеспечение украинских войск он пожаловался руководителю ОКНШ американской армии Чарльзу Брауну.

Разумеется, это не единственная из проблем украинцев – по мнению западных СМИ, проблема с мобилизацией и опытными штурмовиками в ВСУ делают перевес России на полях сражений стратегическим.