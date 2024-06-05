А ведь по недавним заявлениям западных официальных лиц Украина ещё больше "укрепилась" в своей приверженности демократическим ценностям и свободам. Видимо это "оно".

Украинские чиновники ввели запрет на свободный выезд из государства мужчин, попадающих в возрастной диапазон от 18 до 60 лет. Причем это касается не только владельцев украинского паспорта, но и лиц с двойным гражданством. Теперь такие индивиды ничем не отличаются в своих ограничениях от обычных украинцев. О новом правовом статусе «украино-американцев» уведомило посольство США в украинской столице.

Что интересно, до недавнего времени, «украино-американцы» имели шанс, не сравнимый с правами местных украинцев, свободно покидать пределы украинского государства. Теперь с 1 июня эта норма перестает действовать.

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Согласно актуальной информации, даже имея место проживания, заявленное в документах как США, не дает право выехать из восточноевропейской республики. Как пояснили дипломатические работники, согласно законам Украины, двойного гражданства на территории республики «нет».

Единственное, что осталось сделать американским дипломатическим чиновникам, так это публично объявить, что если есть украинский паспорт или право на его получение, то лучший способ в текущей ситуации – отказаться от посещения Украины. А тем кому не повезло в настоящий момент очутиться на украинских землях, необходимо спрятаться в месте пребывания и следовать всем «предписаниям» властей.