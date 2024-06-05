Пилоты самолёта успели катапультироваться.

Местный истребитель воздушных вооруженных сил Индии упал во время полёта из Озара в Махараштру. Речь идёт о падении Су-30МКИ во вторник в регионе Махараштра на западной оконечности Индии. Такой информацией располагает канал NDTV, имеющий свои источники в полиции.

Согласно данным от национальных силовиков, борт врезался в земную поверхность рядом с населенным пунктом Ширасгаон – индийские пилоты успели запустить режим катапультирования.

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Про данный полёт известно, что истребитель совершал тестовый полёт поле выполнения глубоких работ по плановому ремонту. Капитальное обследование и устранение неполадок из-за активной эксплуатации в войсках осуществляли специалисты фирмы Hindustan Aeronautics Limited.

Во время полёта офицеры-летчики успели доложить на землю, что в самолёте возникла техническая неисправность.

К месту падения были стянуты наряды полицейских и экстренных служб.









Что интересно, модификация Сухого «МКИ» не является штатным вооружением индийских ВВС и не состоит в штате армии.

Су-30МКИ представляет собой специальный вариант, созданный российскими авиационными специалистами на основе Су-30МК в 1997 году. И отличается от базовой модели более совершенной РЛС Н011М с интегрированной пассивной антенной решёткой и увеличенным списком ракетного вооружения. Кроме того в модели есть обновлённая авионика, по своим качествам превосходящая набор микросхем предшественника. Ещё в России данный самолёт оснастили двигателем АЛ-31ФП с управляемым вектором тяги.