Лучшее спасение от российских КАБов – это находиться за тысячи километров от Украины.

Корректируемые в полёте специальными модулями управления российские авиабомбы превращают самые стойкие позиции украинской армии в груду щебня и бетонной пыли, а позиции, состоящие из утрамбованного слоя почвы или песка, просто сравниваются с уровнем земной поверхности. Об отечественных боеприпасах, уничтожающих украинские фортификационные сооружения самого прочного типа лишь с одного попадания, рассказал военный 110-й ОМБр украинской армии Иван Секач в интервью для западной газеты в лице Postimees.

Военнослужащий указал, то, что он наверняка знает, так это доминирование российских сил в артиллерийских снарядах и тем самых «умных бомбах», которые являются угрозой наземным силам самого высокого порядка.

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По мнению Секача, даже полтонны взрывчаткой начинки бомб среднего размера достаточно, чтобы превратить спрятанные в глубине земной породы украинские позиции в уязвимые точки. Поэтому единственный шанс на спасение для удачливого солдата – это находиться как можно дальше от места падения корректируемой авиабомбы.

И всё для военнослужащих ВСУ становится только хуже, если на их укрепленные позиции прилетает снаряд повышенного огневого могущества с общей массой боеприпаса в полторы тонны и принципом работы БЧ как термобарического образца. Именно «вакуумные бомбы» выжигают весь кислород в округе, воздействуя на оппонента сразу по трем направлениям: высокотемпературному шквалу, ударной волне и резкому перепаду атмосферного давления.