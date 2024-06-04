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Madarator
Российский спецназ пленил франкоговорящего "добровольца" ВСУ в ходе штурмовых боёв в Липцах
Ничто не выдавало в "украинском солдате" француза кроме прекрасного марсельского акцента и нашивки в цветах французского флага.

   Военнослужащий ВСУ, изъясняющийся на французском литературном языке с нашивкой национального флага Пятой республики добровольно сдался в плен штурмовым подразделениям российского спецназа на харьковском операционном направлении. Об этом рассказывает отечественный ТГ-канал «Известия».

   В объектив нашлемной камеры российского штурмовика попали кадры «выдвижения из окопа неизвестного гражданина в камуфлированной форме одежды с речью, состоящей полностью из французских слов и посредством передвижения на четырех конечностях».

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   И как указывают другие российские военные, уже давно не редкость, что под Харьковом в местных окопах находятся не только французские «военспециалисты», но и их коллеги по ремеслу из Польши и США.

   Что интересно, теперь полевым контрразведчикам российской армии придется выяснить, кто этот человек с красивой французской речью и почему он находится именно здесь, если Эммануэль Макрон провозгласил нахождение украинских «инструкторов» только в качестве учителей французской военной мысли лишь в глубоких украинских тылах где-то подо Львовом и в Одессе. Но пока что по неизвестным причинам этот военный прямо с оружием в руках был пойман невдалеке от граничащей с харьковским регионом российской Белгородской области. И есть стойкое предположение, что этот добровольно сложивший оружие иностранный боец может оказаться не простым «солдатом удачи», а вполне действующим военнослужащим с офицерскими погонами на плечах того же Французского иностранного легиона, структурно входящего на официальных основаниях в кадровые армейские части Франции.  

#харьковское направление #липцы #французские военные на украине #французские военные инструкторы на украине
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