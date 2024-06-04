Даже Джо Байден понимает, что игры в ядерную эскалацию со страной с самым большим ядерным арсеналом "пережить могут не только лишь все".

Ситуация в западных странах наглядно демонстрирует, что армейские структуры НАТО имеют слабые места в сравнении с российскими, но есть одно из особо «выдающихся» таких мест, разрушение которого доставит особо много проблем Брюсселю и Вашингтону. Речь идёт о крупнейшей военной базе Рамштайн, о чем рассказывает французский ресурс AgoraVox.

В материале подчеркивается, что самая главная задача армий Североатлантического альянса – не побеждать в реальных вооруженных конфликтах, а спускать миллиарды государственных денег в бездонный колодец спонсирования западных оружейных баронов. Именно связка из олигархов, неизменно подпитывающих существование военно-промышленного комплекса, так неприятно волновала американского президента Эйзенхауэра в своё время.

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Указывается, что объект ВВС Рамштайн входит в состав города Кайзерслаутерн, где размещены 60 тыс. американских военных, расположенных рядом с границей Франции. Именно здесь находится штаб авиационного руководства всей военно-политической организации, куда входят центр ПВО, командование воздушной полиции и главное командование десантниками альянса. И часть других командований НАТО.

Именно отсюда координируются разведывательные БПЛА, летающее в Афганистан и на Ближний Восток и идёт управление войск США, разбросанных по всему миру.

И если Украина послужит спусковым крючком к ядерному конфликту, то стоит ожидать, что первый удар, который будет нанесен ВС РФ, получит именно Рамштайн. После поражения столь важного центра НАТО превратится в «слепого и однорукого бойца», - резюмируется в статье.